Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor

Üretime ve üreticiye destek verme maksadıyla projesini hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretime ve buradan hasat edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtımı devam ediyor. Ekipler bu çerçevede son olarak, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde sebze dağıtımı gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kurduğu stantta sebzelerin özenle yerleştirildiği çantaları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür ettiler.