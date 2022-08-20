Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları, çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla "Köstebekgiller Perili Orman" filmi ile devam etti. Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’ndeki sinema etkinliğine bin çocuk katılım gösterdi. Aileleriyle birlikte filme gelen çocuklar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e keyifli ve eğlenceli anlar için teşekkür etti.
20 Ağu 2022 - 10:43- Kültür-Sanat Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 10:44
Bin çocuk hep birlikte açık hava sineması keyfini yaşadı
Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda oynatılan "Köstebekgiller Perili Orman" filmine bin çocuk katılarak eğlenceli anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.