20 Ağu 2022 - 10:43- Kültür-Sanat G: 20 Ağu 2022 - 10:44

Bin çocuk hep birlikte açık hava sineması keyfini yaşadı

Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda oynatılan "Köstebekgiller Perili Orman" filmine bin çocuk katılarak eğlenceli anlar yaşadı.
Bin çocuk hep birlikte açık hava sineması keyfini yaşadı mask
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Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları, çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla "Köstebekgiller Perili Orman" filmi ile devam etti. Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’ndeki sinema etkinliğine bin çocuk katılım gösterdi. Aileleriyle birlikte filme gelen çocuklar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e keyifli ve eğlenceli anlar için teşekkür etti.
# ile, başkanı

20 Ağu 2022 - 10:43 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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