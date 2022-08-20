20 Ağu 2022 - 14:26- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 14:28

Fotoğrafçılık Kursu Başiskele’de başlıyor

Başiskele Belediyesi, fotoğraf sanatına meraklı vatandaşlar için Temel Fotoğrafçılık Kursu düzenliyor.

Fotoğrafçılık Kursu Başiskele’de başlıyor mask

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek Temel Fotoğrafçılık Kursu eğitimleri için başvurular alındı.  Temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinesiyle ilgili teknik bilgilerin anlatılacağı ve uygulamalı olarak fotoğrafların çekileceği kursa 107 vatandaş başvurdu.

İKİ GRUP OLUŞTURULDU

Ekim ayında başlaması planlanan Temel Fotoğrafçılık Kursu’na iki ayrı grup oluşturuldu. Haftada iki gün yapılacak eğitimlere 1. Grup, Pazar günü 10:00-12:30 ve Pazartesi günü 19:00-20:30 saatleri arasında; 2. Grup ise Pazar günü 13:00-15:30 ve Salı günü 19:00-20:30 saatleri arasında katılım sağlayacak. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek kurs yaklaşık 3 ay sürecek. 

SERTİFİKA VERİLECEK

Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verileceği kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika da verilecek. Başiskele Halk Eğitim’den uzman eğitmenin vereceği Temel Fotoğrafçılık Kursu’nda kursiyerler, ayrıca duayen fotoğrafçılarla da bir araya gelerek eğitimlerini daha da pekiştirme imkanı bulacaklar.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Doğasıyla ve tarihi dokusuyla, keşfedilmeyi bekleyen daha birçok güzellikleriyle Kocaeli ve Marmara’nın cazibe merkezi olmaya devam eden Başiskele’nin tanıtımına büyük katkı sunacak Başiskele Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün temelleri de bu kursla atılmış olacak. Temel Fotoğrafçılık Kursu’nu başarıyla tamamlayan geleceğin profesyonel fotoğrafçıları, Başiskele Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü’ne üye olabilecek.

# bir, eğitim, Başiskele

20 Ağu 2022 - 14:26 - Gündem

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