20 Ağu 2022 - 14:28- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 14:30

Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Evi’nin temeli atıldı  

Dilovası’nda hem yaşlı bireylerin hem de yetim ve öksüz çocukların rehabilitasyonu için kullanılacak merkezin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Türkiye'de bir ilk diyebiliyorum" dedi.  

Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Evi’nin temeli atıldı   mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile hayırsever iş adamı Ziya Eren'in girişimleriyle yapılacak olan Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Yerleşkesi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hayırsever iş adamı Ziya Eren ve çok sayıda davetli katıldı.

"ÇOK MUTLU VE ONURLUYUZ"

Törende konuşan Başkan Şayir, "Kentimizde daha çok temel atma törenleri yapacağız, çok mutluyuz. Türkiye'de bir ilk diyebiliyorum. Yaşlı huzurevi ve yetim, öksüz çocuklarımızın rehabilitasyon merkezi olacak. Şuanda çok güzel bir yerleşkenin kurulacağı alandayız. Yerleşkemiz ormanın içerisinde, doğa ile iç içe. İnşallah çok kısa sürede bu proje bitecek, iş planlamasına baktığımızda çok hızlı ilerliyor. İnşallah bir an önce biter ve halkımızın hizmetine sunarız. Burada yaşlı annelerimiz ve babalarımız için bir huzurevi olacak, yetim ve öksüz çocuklarımız için bir yerleşke olacak, bu ikisini bir araya getirdik. Bundan dolayı hayırsever işadamı Ziya Eren'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve onurluyuz, böyle bir hizmet sunduğumuz için" dedi. Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

# ardından, ile, bir, başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası

20 Ağu 2022 - 14:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.078.310 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fotoğrafçılık Kursu Başiskele’de başlıyor mask
Fotoğrafçılık Kursu Başiskele’de başlıyor
Karamürsel’de aşureler afiyetle yendi     mask
Karamürsel’de aşureler afiyetle yendi    
Sönmez: Batı dışta, biz içte sömürgeciyiz mask
Sönmez: Batı dışta, biz içte sömürgeciyiz
Büyükakın’dan Köseköy koridoruna yakın takip mask
Büyükakın’dan Köseköy koridoruna yakın takip
Çocuklar film platosunu gözlemledi mask
Çocuklar film platosunu gözlemledi
Minikler, Gülümse Kafe’de  oyun parkurlarının tadını çıkardı mask
Minikler, Gülümse Kafe’de  oyun parkurlarının tadını çıkardı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL