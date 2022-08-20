“Balçık Mahallesi neden SEDAŞ'ın yatırım programına alınmadı?”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan geçtiğimiz hafta sonu partililer ile birlikte Gebze’de Balçık Köyü’ne gitmiş, köylülerle bir araya gelmişti. Öte yandan sıkıntıdaki esnafın dertlerini dinleyen Türkkan, partisinin çözüm önerilerini de anlatmıştı. Balçıklılar Türkkan’a sıkıntılarını anlatırken sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de dert yandı. Hatta İYİ Partili Türkkan’ın ziyareti sırasında da Balçık’ta elektrikler kesikti. Kocaeli genelinde yaşanan elektrik sıkıntısını daha önce birçok kez TBMM gündemine taşıyan Türkkan, Balçık’ta bizzat şahit olduğu problemi de vakit kaybetmeden gündeme getirdi. Türkkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

TÜRKKAN’DAN BAKAN DÖNMEZ’E SORULAR

1) Balçık Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili herhangi bir çözüm ve yatırım düşünülmekte midir?

2) Yaşanan kesintilerin gerekçesi nedir? Kesintilerle ilgili neden elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ tarafından hiçbir hizmet yerine getirilmemektedir?

3) Yaşanan sorunlara rağmen Balçık Mahallesi neden SEDAŞ'ın yatırım programına alınmamıştır?

4) Kocaeli genelinde yaşanan ve Balçık Mahallesi’nde de süregelen kesintiler sebebiyle onca şikayete ve konu 14 kez TBMM gündemine getirilmesine rağmen Bakanlığınız tarafından ilgili elektrik dağıtım şirketine yönelik neden herhangi bir yaptırım ve tavsiye uygulanmamaktadır?