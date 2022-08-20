20 Ağu 2022 - 14:30- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 14:32

Kırveli’den Jandarma Komutanı Kapancı’ya ziyaret

Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Dernek Başkanı Rasim Kırveli, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı’ya ziyarette bulundu

Kırveli’den Jandarma Komutanı Kapancı’ya ziyaret mask

Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Dernek Başkanı Orman Endüstri Mühendisi Rasim Kırveli, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı’yı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Dernek Başkanı Rasim Kırveli, “Derneğimiz olarak her zaman Jandarmamızın yanındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. İl Jandarma Komutanımız ve tüm kolluk kuvvetlerimize görevlerinde Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur” dedi.
# bir, başkanı

20 Ağu 2022 - 14:30 - Gündem

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