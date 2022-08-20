Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Dernek Başkanı Orman Endüstri Mühendisi Rasim Kırveli, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı’yı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Dernek Başkanı Rasim Kırveli, “Derneğimiz olarak her zaman Jandarmamızın yanındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. İl Jandarma Komutanımız ve tüm kolluk kuvvetlerimize görevlerinde Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur” dedi.
20 Ağu 2022 - 14:30- Gündem Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 14:32
Kırveli’den Jandarma Komutanı Kapancı’ya ziyaret
Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Dernek Başkanı Rasim Kırveli, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı’ya ziyarette bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.