20 Ağu 2022 - 14:33- Ekonomi G: 20 Ağu 2022 - 14:34

“Bankalar promosyonu güncelsin veya ihaleler iptal edilsin”  

Banka promosyonlarıyla ilgili açıklama yapan Ersoy, “özellikle ihalelerinin bitmesine uzun süre kalan işyerlerinde, işverenlerle görüşerek bankalara resmî yazı göndererek işçilere ve memurlara verilen promosyonun güncellenmesi talep ediyoruz” dedi  

“Bankalar promosyonu güncelsin veya ihaleler iptal edilsin”   mask

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, 2021 yılında örgütlü oldukları belediyeler tarafından yapılan ve bitimine 1 ila 2 yıl kalan promosyon ihalelerinin kesinlikle güncellenmesi veya yenilenmesi gerektiğine dair açıklamada bulundu.  Ersoy yaptığı açıklamada, “Büyük bir bölümünün ihalesi 2020-2021 tarihinde yapılan ve bitimine 1 ila 2 yıl kalan promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi gerekmektedir. O dönemlerde yapılan ihalelerde üç dört bin TL bandında sözleşmeler imzalanmıştı.

ENFLASYONUN YÜKSELMESİ

Ancak özellikle son bir yıl içinde kur ve enflasyonun yükselmesine bağlı olarak maaşlarda yapılan ciddi artışlar karşısında emekçilerin almış olduğu promosyon yok olmuş, yeni yapılan promosyon ihalelerinin de 20 bin TL sınırlarına gelmesi ile çalışanların hak kayıplarına maruz kaldığı gözle görülen bir gerçek olmuştur. Bu anlamda özellikle ihalelerinin bitmesine uzun süre kalan işyerlerinde, işverenlerle görüşerek bankalara resmî yazı göndererek işçilere ve memurlara verilen promosyonun güncellenmesi talep ediyoruz.

OLUMLU CEVAP ALAMADIK

Aksi takdirde ise hukuki çerçevede ihalenin iptalini ve yeniden promosyon ihalelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Ancak çağrımıza henüz olumlu cevap veren banka çıkmış değil. İşçilerin üzerinden para kazanan, 2022 için büyük karlar açıklayan bankaların bu yanlışlıktan dönmesini bu belirsizliği çözmeleri hususunda çağrıda bulunuyoruz.” Dedi.

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20 Ağu 2022 - 14:33 - Ekonomi

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“Bankalar promosyonu güncelsin veya ihaleler iptal edilsin”  
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