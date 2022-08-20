20 Ağu 2022 - 14:33- Ekonomi G: 20 Ağu 2022 - 14:35

EPDK'dan elektrik üretimiyle ilgili açıklama  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıy...
EPDK'dan elektrik üretimiyle ilgili açıklama   mask

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurması, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesinin sağlanacağını açıkladı.

GERÇEK TÜKETİM

EPDK'dan yapılan açıklamada Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak düzenlemenin amacının imkanı olan tüm tüketicilerin ‘tükettiği enerjiyi’ güneşten üretebilmesi ve gerçek tüketimi olan ancak kısıtlı kapasite ve yer sorunu sebebi ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması olduğu belirtildi.
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20 Ağu 2022 - 14:33 - Ekonomi

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