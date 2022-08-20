Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinin ardından TİM’in beş başkanvekilinden biri olan Fikret Kileci, ilk hedefinin tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halı sektörlerinin envanterini çıkarmak olduğunu söyledi. TİM bünyesinde 27 sektör bulunduğunu, her başkanvekilinin belirli sektörlerden sorumlu olduğunu anlatan Fikret Kileci, sorumluluğunu üstlendiği tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halıda Türkiye envanterini çıkarmayı yıllardır istediğini söyledi.
20 Ağu 2022 - 14:34- Ekonomi Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 14:35
Tekstilde büyük değişim
Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyimde üretim kapasitesi ne? Teknolojisi ne düzeyde? Bugün karbon vergisi olsa üretimin ne kadarı buna takılır? Bu sorular, TİM Başkanvekili Fikret Kileci’nin envanter çalışmasıyla yanıt bulacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.