Çeker ile Tüylüoğlu banka promosyonlarını konuştu

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nu ziyaret ederek müdürlüğe bağlı kurumlarda görev yapan personellerinin talebi olan promosyon sözleşmesinin revize edilmesini konusunda İl Müdürlüğünün girişim ve çalışmaları desteklediklerini ifade etti. İl Müdürü Tüylüoğlu, personelin ve sendikanın promosyon sözleşmesinin revize edilmesi taleplerini haklı bulunduğunu ifade ederek revize için bankaya yazı yazacaklarını söyledi. Tüylüpğlu anlaşma sağlanamadığı takdirde personelin talepleri doğrultusunda promosyon sözleşmesini fes edeceğini belirtti.

“MEBLAĞLAR 3 KAT ARTTI

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ekonomik gelişmelere bağlı olarak son dönemde bankalara çalışanlar adına yatırılan paraların meblağı üç kat artmıştır. Artmaya da devam etmektedir. Son yapılan promosyon ihalelerinde bankalar kurum çalışanlarına yüksek miktarda kişi başı ödemeler yapmaktadır. Urfa da yapılan son ihalede bu oran yaklaşık olarak 40 Bin lira sınırına dayandı. Emeklilerimiz bile maaşlarını her hangi bir bankaya taşıdıklarında bankanın kendilerine ödeyeceği promosyon ücreti yaklaşık 10 Bin lira sınırına dayandı.

“MÜDÜRÜN ÇALIŞMALARI MEMNUNİYET VERİCİ”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan personelin maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için kurumla bankanın yapmış olduğu promosyon sözleşmesinin revize edilmesi zaruri olmuştur. İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun personelden yana tavır koyması, Banka ile Kurumun yapmış olduğu sözleşmenin revize edilmesi için bankaya yazı yazacağını, konunun müzakere edilmesi için heyet oluşturacağını ifade etmesi, kararlı olması çalışanlar acısından memnuniyet vericidir. Çalışanlar adına kendisine teşekkür ederiz. Türk sağlık Sen olarak konunun takipçisi olacağız. Konu hakkında detaylı olarak ay sonunda çalışanları ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.