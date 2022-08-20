Kartepe Minikler Futbol Şöleni başlıyor!

Kartepe Belediyesi’nin himayelerinde Kartepe Kulüpler Birliği tarafından Minikler Futbol Turnuvası düzenlenecek. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer alacağı ve şölen havasında geçmesi beklenen organizasyona 11 takım katılacak. Turnuva ile ilgili Derbent’te yer alan Damlataş Restoran’da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DERBENT STADI’NDA

Sporun ve sporcunun dostu Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Kartepe Kulüpler Birliği tarafından son derece güzel bir turnuva düzenlenecek. Yarın başlayacak olan Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nda 11 takım boy gösterecek. U-11 ve 12 yaş grubunun yer alacağı organizasyon Derbent Stadı’nda gerçekleşecek ve 9 gün sürecek.

HER ŞEY HAZIR

Turnuva ile ilgili Derbent’te yer alan Damlataş Restoran’da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın ev sahipliğindeki turnuvaya Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Kartepe Belediyesi Spor Birimi personeli Ruhi Yiğit, turnuva tertip komitesi ve 11 takımın temsilcileri katıldı. Toplantının özel konuğu ise Karatepespor’un 2000 doğumlu antrenörü Fatma Demiralp

İLK İKİ SIRADAKİ TAKIMLAR YARI FİNALE ÇIKACAK

Turnuva Tertip Komitesi’nden Selim Baytören gruplar ve fikstürün yapıldığını belirtti. Baytören A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edeceğini gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımların yarı finale yükseleceğini belirtti. Turnuvadaki maçlar 25’er dakikadan iki devre halinde oynanacak ve devre aralarındaki molalar 8 dakika olacak.

BÜYÜK KOLAYLIK

Şehrin en aktif spor müdürlüğüne sahip olan Kartepe Belediyesi kısa bir süre Süper Enduro yarışlarını başarı ile düzenlemişti. Arslanbey’de bisikletle tırmanma mücadelesini de gerekleştiren Kartepe Belediyesi turnuvada yer alacak olan tüm takımlar için otobüs, tüm maçlarda öncesi içecekler, kek ve su ihtiyaçlarını karşılayacak.

KARTEPE MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ GRUPLAR

A GRUBU

Kartepe Belediyespor

Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü

Şirinsulhiyespor

Suadiyespor

Arslanbey Gençlerbirliği

Eşmespor

B GRUBU

Karatepespor

Uzunçiftlikspor

Arslanbey Organize

Sarımeşespor

Derbentspor