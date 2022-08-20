Kartepe Minikler Futbol Şöleni başlıyor!

Kartepe Belediyesi’nin himayelerinde Kartepe Kulüpler Birliği tarafından Minikler Futbol Turnuvası düzenlenecek. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer alacağı ve şölen havasında geçmesi beklenen organizasyona 11 takım katılacak. Turnuva ile ilgili Derbent’te yer alan Damlataş Restoran’da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.
DERBENT STADI’NDA
Sporun ve sporcunun dostu Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Kartepe Kulüpler Birliği tarafından son derece güzel bir turnuva düzenlenecek. Yarın başlayacak olan Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nda 11 takım boy gösterecek. U-11 ve 12 yaş grubunun yer alacağı organizasyon Derbent Stadı’nda gerçekleşecek ve 9 gün sürecek.
HER ŞEY HAZIR
Turnuva ile ilgili Derbent’te yer alan Damlataş Restoran’da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın ev sahipliğindeki turnuvaya Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Kartepe Belediyesi Spor Birimi personeli Ruhi Yiğit, turnuva tertip komitesi ve 11 takımın temsilcileri katıldı. Toplantının özel konuğu ise Karatepespor’un 2000 doğumlu antrenörü Fatma Demiralp
İLK İKİ SIRADAKİ TAKIMLAR YARI FİNALE ÇIKACAK
Turnuva Tertip Komitesi’nden Selim Baytören gruplar ve fikstürün yapıldığını belirtti. Baytören A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edeceğini gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımların yarı finale yükseleceğini belirtti. Turnuvadaki maçlar 25’er dakikadan iki devre halinde oynanacak ve devre aralarındaki molalar 8 dakika olacak.
BÜYÜK KOLAYLIK
Şehrin en aktif spor müdürlüğüne sahip olan Kartepe Belediyesi kısa bir süre Süper Enduro yarışlarını başarı ile düzenlemişti. Arslanbey’de bisikletle tırmanma mücadelesini de gerekleştiren Kartepe Belediyesi turnuvada yer alacak olan tüm takımlar için otobüs, tüm maçlarda öncesi içecekler, kek ve su ihtiyaçlarını karşılayacak.
KARTEPE MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ GRUPLAR
A GRUBU
Kartepe Belediyespor
Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü
Şirinsulhiyespor
Suadiyespor
Arslanbey Gençlerbirliği
Eşmespor
B GRUBU
Karatepespor
Uzunçiftlikspor
Arslanbey Organize
Sarımeşespor
Derbentspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.