Mevlüt Ağra: Spor demek Kartepe demek

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, minikler futbol turnuvasının basın toplantısında konuştu ve “Spor demek Kartepe demek” dedi.
MUSTAFA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Mevlüt Ağra Türkiye’de ilk kez düzenlenen 50 yaş üstü turnuvanın çok ses getirdiğini, sırada miniklerin heyecanını yaşayacaklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Değerli konuklar… Kartepe Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz 50 yaş üstü futbol turnuvamız Türkiye çapında ses getirdi. Çok şükür bir aksilik yaşamadık. Sizlerin huzurunda başta Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman olmak üzere tüm başkanlarımıza ve tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Yine omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğumuz Kartepe Belediyemiz ile birlikte Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nın öncesinde bir aradayız. Mustafa başkanımıza -Başkanım büyükler turnuvası bitti. Ancak minikler için de istek geldi- dediğimiz anda bir an bile beklemedi ve –Hemen başlatın. Ne ihtiyacınız varsa spor birimimizle konuşun- karşılığını verdi. Böyle bir belediye başkanı ile bir arada olmak gerçekten memnuniyet verici. Şu bir gerçek ki spor demek Kartepe demek.
HERKES ŞAMPİYON
İnanıyorum ki Derbent Stadı’nda geleceğimiz çocuklarımız bizlere şölen havasında maçlar sunacak. Önceki organizasyonumuzda 40-49 grubunda Köseköyspor, 50 yaş üstü grubunda da Suadiyespor şampiyon olmuştu. Ancak bizim için tüm takımlarımız şampiyondu. Bu düşüncemiz minikler futbol turnuvamız için de geçerli. Tüm takımların kupa ve madalyaları olacak bizim için herkes şampiyon kabul edilecek. Kartepe’deki kulüplerimizin aynı çatı altında buluşacağı bu özel etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, katılan tüm takımlarımıza başarı diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.