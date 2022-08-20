20 Ağu 2022 - 14:43- Spor G: 20 Ağu 2022 - 14:44

Mevlüt Ağra: Spor demek Kartepe demek

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, minikler futbol turnuvasının basın toplantısında konuştu ve “Spor demek Kartepe demek” dedi.   MUSTAFA...
Mevlüt Ağra: Spor demek Kartepe demek mask

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, minikler futbol turnuvasının basın toplantısında konuştu ve “Spor demek Kartepe demek” dedi.

 

MUSTAFA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Mevlüt Ağra Türkiye’de ilk kez düzenlenen 50 yaş üstü turnuvanın çok ses getirdiğini, sırada miniklerin heyecanını yaşayacaklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Değerli konuklar… Kartepe Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz 50 yaş üstü futbol turnuvamız Türkiye çapında ses getirdi. Çok şükür bir aksilik yaşamadık. Sizlerin huzurunda başta Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman olmak üzere tüm başkanlarımıza ve tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

 

HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Yine omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğumuz Kartepe Belediyemiz ile birlikte Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nın öncesinde bir aradayız. Mustafa başkanımıza -Başkanım büyükler turnuvası bitti. Ancak minikler için de istek geldi- dediğimiz anda bir an bile beklemedi ve –Hemen başlatın. Ne ihtiyacınız varsa spor birimimizle konuşun- karşılığını verdi. Böyle bir belediye başkanı ile bir arada olmak gerçekten memnuniyet verici. Şu bir gerçek ki spor demek Kartepe demek.

 

HERKES ŞAMPİYON

İnanıyorum ki Derbent Stadı’nda geleceğimiz çocuklarımız bizlere şölen havasında maçlar sunacak. Önceki organizasyonumuzda 40-49 grubunda Köseköyspor, 50 yaş üstü grubunda da Suadiyespor şampiyon olmuştu. Ancak bizim için tüm takımlarımız şampiyondu. Bu düşüncemiz minikler futbol turnuvamız için de geçerli. Tüm takımların kupa ve madalyaları olacak bizim için herkes şampiyon kabul edilecek. Kartepe’deki kulüplerimizin aynı çatı altında buluşacağı bu özel etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, katılan tüm takımlarımıza başarı diliyoruz.

 

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20 Ağu 2022 - 14:43 - Spor

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