Kocaelispor da Nicomedia Trekking de ZİRVEDE!

İlimizin geniş bir kesim tarafından tanınan ve bilinen doğa grubu Nicomedia Trekking’den 10. yıla özel zirveler geldi. Ekip çıktıkları zirvelerde Kocaelispor atkısını açtı ve “Kocaelispor da Nicomedia Trekking de her zaman zirvede” dedi.

10 YAŞINDA

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Nicomedia Trekking grubu yine çok aktif! Usta dağcılılar 3 günde 2 zirve birden gerçekleştirdi. Hem Verçenik hem de Kaçkar Dağı’nda zirveye ulaşan adrenalin severler iki zirvede de şehrimizin gözbebeği Kocaelispor’un atkısını açtılar. Sal, Pokut, Hazindak ve Samistal parkurlarını aşan ve zoru başaran Nicomedia Trekking yorucu günleri başarı ile geride bırakmanın haklı gururunu yaşadı.

KRİTİK BİR TIRMANIŞTI

3711 metre olan ve Türkiye'nin K2’si olarak tabir edilen Verçenik Dağı zirve tırmanışı heyecan içinde geçti. Gece 3’te Verçenik Yaylası’ndan yürüyüşe başlayan Nicomedia Trekking grubu saat 04.45’te Kapılı Göller bölgesine gelerek kısa bir mola verdi. Ardından Zorlu Baca’dan geçen grup kalan 250 metrelik kritik etabı da aşarak Verçenik zirvesine ulaştılar. Zirvenin tadını çıkaran usta dağcılar burada Kocaelispor atkısını açtılar ve zirve defterini yazdılar.

ZORLU ROTA TERCİH EDİLDİ

Ertesi gün Rize’deki Sal, Pokut, Hazindak ve Samistal yaylaları geçildi. Zorlu yürüyüş tam 15 kilometreydi. Müthiş manzaralar eşliğinde ve eski patika yollardan yürüyen Nicomedia Trekking grubu son gün 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine çıktılar ve bu tırmanış için zorlu kuzey rotası kullanıldı.

ERDAL GÖREN’DEN DAVET

Çayeli 8. Dağcılık Turizm ve Yayla Festivali kapsamında Çaydosk ile birlikte 92 kişi zirveye ulaştı. Zirvenin tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekildikten sonra burada da Kocaelispor atkısı açıldı ve zirve defteri imzalandı. Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören, ailelerinin her geçen gün büyüdüğünü, doğanın ve manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri Nicomedia Trekking ailesine davet etti.

ÇİFTE ZİRVE YAŞAYAN MUHTEŞEM EKİP

ERDAL GÖREN

YAKUP KADIOĞLU

TEVFİK EKŞİOĞLU

ERSİN KEMAL KARA

ÖZLEM ÖSKAN

GÜRSEL BULUT