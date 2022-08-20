Kym Royster İzmit’te

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nden 1. Lig’e düşen İzmit Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosuna ABD’li Kym Royster’i kattı. 25 yaşında 1.88 boyundaki şutör forvet Türkiye’ye, İzmit’e geleceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Son olarak Meksika Ligi takımlarından Halcones’te forma giyen Royster 11 maçta toplam 402 dakika sahada kalırken, 18.9 sayı, 7.2 ribaunt ve 2.5 asist ortalamaları ile oynadı. Kym Royster geçtiğimiz sezonu Finlandiya takımlarından Vive’de geçirdi. Kym bu takımda da 28 maçta 36.8 dakika ortalama ile sahada kaldı, 21.6 sayı, 10.4 ribaunt, 0.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.