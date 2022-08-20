Kym Royster İzmit’te

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nden 1. Lig’e düşen İzmit Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosuna ABD’li Kym Royster’i kattı. 25 yaşında 1.88 boyundaki şutör forvet Türkiye’ye, İzmit’e geleceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Son olarak Meksika Ligi takımlarından Halcones’te forma giyen Royster 11 maçta toplam 402 dakika sahada kalırken, 18.9 sayı, 7.2 ribaunt ve 2.5 asist ortalamaları ile oynadı. Kym Royster geçtiğimiz sezonu Finlandiya takımlarından Vive’de geçirdi. Kym bu takımda da 28 maçta 36.8 dakika ortalama ile sahada kaldı, 21.6 sayı, 10.4 ribaunt, 0.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.