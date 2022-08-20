Perilerde kadro tamam

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor kadrosunu kurdu. Titiz bir şekilde yürütülen transfer çalışmalarının ardından mavi yeşilli ekip hedefini Süper Lig olarak belirledi.
İŞTE 2022 MODEL İZMİT BELEDİYESPOR
Kym Royster: 1997- Şutör Forvet – 1.88 - ABD
Senay Zeybek: Gard – 2001 – 1.60 – Antalya Güneşi
Öykü Taşkın: Gard – 2000 – 1.70 – Antalya 07
Nur Sezen Yavuz: Forvet - 2001 – 1.82 - Bodrum Karya
Kardelen Gezgin: Gard - 2000 – 1.70 – Çankaya Üniversitesi
Ezgi Manlacı: Gard – 1996 – 1.75 – Tarsus Belediyesi
Derya Kavak: Şutör Gard – 2002 – Çeşme Basketbol
Deniz Aygül: Kısa forvet – 1995 – 1.84 - Tarsus Belediye
Candide Özürk: Pivot – 1989 – 1.88 – Antalya 07
Betül Pehlivan: Kısa Forvet – 1988 – 1.78 – Emlak Konut
Betül Erkoyuncu: Pivot: 1996 – 1.86 – Karşıyaka Çarşı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.