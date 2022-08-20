20 Ağu 2022 - 14:47- Spor G: 20 Ağu 2022 - 14:48

Perilerde kadro tamam

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor kadrosunu kurdu. Titiz bir şekilde yürütülen transfer çalışmalarının ardında...
Perilerde kadro tamam mask
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor kadrosunu kurdu. Titiz bir şekilde yürütülen transfer çalışmalarının ardından mavi yeşilli ekip hedefini Süper Lig olarak belirledi.

 

İŞTE 2022 MODEL İZMİT BELEDİYESPOR

Kym Royster: 1997- Şutör Forvet – 1.88 - ABD

Senay Zeybek: Gard – 2001 – 1.60 – Antalya Güneşi

Öykü Taşkın: Gard – 2000 – 1.70 – Antalya 07

Nur Sezen Yavuz: Forvet - 2001 – 1.82 - Bodrum Karya

Kardelen Gezgin: Gard - 2000 – 1.70 – Çankaya Üniversitesi

Ezgi Manlacı: Gard – 1996 – 1.75 – Tarsus Belediyesi

Derya Kavak: Şutör Gard – 2002 – Çeşme Basketbol

Deniz Aygül: Kısa forvet – 1995 – 1.84 - Tarsus Belediye

Candide Özürk: Pivot – 1989 – 1.88 – Antalya 07

Betül Pehlivan: Kısa Forvet – 1988 – 1.78 – Emlak Konut

Betül Erkoyuncu: Pivot: 1996 – 1.86 – Karşıyaka Çarşı
# ardından, bir

20 Ağu 2022 - 14:47 - Spor

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