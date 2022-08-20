20 Ağu 2022 - 14:50- Spor G: 20 Ağu 2022 - 14:51

Haydi Körfez’e… Körfez Taşköprü Güreşleri’ne!

Körfez Belediyesi tarafından 48. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, 21 Ağustos Pazar günü Sevindikli Mahallesi Taş...
Haydi Körfez’e… Körfez Taşköprü Güreşleri’ne! mask
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Körfez Belediyesi tarafından 48. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, 21 Ağustos Pazar günü Sevindikli Mahallesi Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Haziran ayında yapılması planlanırken hava durumu dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan güreşler, yine nefesleri kesecek. Taşköprü Yağlı Güreşleri’nde 60 başpehlivan, 600’den fazla da güreşçi er meydanına çıkacak.

 

ETKİNLİKLE OLACAK

Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara, son Taşköprü Yağlı Güreşleri şampiyonu Yıldıray Akın, Kırkpınar Finalisti Mustafa Taş, Nedim Kara, Tanju Gemici gibi başpehlivanlar yer alacak. Güreşle birlikte Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nın çevresinde de önce Tarım Fuarı etkinliği gerçekleştirilecek. Tarımla ilgili her şey, alanda düzenlenecek fuar ile vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca saat 12.00’de güreş alanının hemen yan tarafında offroad gösterisi de yapılacak.

 

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20 Ağu 2022 - 14:50 - Spor

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