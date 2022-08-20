Haydi Körfez’e… Körfez Taşköprü Güreşleri’ne!

Körfez Belediyesi tarafından 48. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, 21 Ağustos Pazar günü Sevindikli Mahallesi Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Haziran ayında yapılması planlanırken hava durumu dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan güreşler, yine nefesleri kesecek. Taşköprü Yağlı Güreşleri’nde 60 başpehlivan, 600’den fazla da güreşçi er meydanına çıkacak.
ETKİNLİKLE OLACAK
Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara, son Taşköprü Yağlı Güreşleri şampiyonu Yıldıray Akın, Kırkpınar Finalisti Mustafa Taş, Nedim Kara, Tanju Gemici gibi başpehlivanlar yer alacak. Güreşle birlikte Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nın çevresinde de önce Tarım Fuarı etkinliği gerçekleştirilecek. Tarımla ilgili her şey, alanda düzenlenecek fuar ile vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca saat 12.00’de güreş alanının hemen yan tarafında offroad gösterisi de yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.