Ayazma halkı DİRENİYOR!

Yıkılıp yerine 112 ambulans istasyonu yapılmak istenen Ayazma Mahallesi’nde yer alan ve Kocaelispor’un genç yaşta kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kalecisi Ali Balkaya’nın adının verildiği spor tesisinin yıkım süreci sessiz sedasız başladı. İhaleyi kazanan firmanın sahibi ile Ayazmalılar arasında gerginlik yaşandı.

KAPIYI ZİNCİRLE BAĞLADILAR

4 milyon liraya ihaleyi aldığı öğrenilen ve söküm sürecini İzmit Belediyesi’ne haber vermeden başlatan firma sahibi, fotoğraf çekenlere “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben milletvekili oğluyum. Yakarım, yıkarım, buraya bir sürü adam yığarım” diyerek Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ile bölge halkını alenen tehdit etti. Adeta direnen Ayazmalılar, kamu malını korumak ve demirbaşların illegal şekilde elden çıkarılmasına engel olmak için saha içine şerit çekti, demir kapıyı zincirlerle bağladı.

FOTOĞRAF ÇEKİYORUZ DİYE

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek gazetemize şu açıklamaları yaptı: Uzun süredir yıkılmasın, yıkılırsa da alternatif olarak sağına soluna yenisi yapılsın diye mücadele edip sonuç alamadığımız Ali Balkaya Spor Tesisleri’nin hiç bir güvenlik önlemi alınmadan, bilgi paylaşımı yapılmadan sökümüne başladılar. Üstelik fotoğraf çekiyoruz diye “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben milletvekilinin oğluyum. Yakarım, yıkarım, buraya bir sürü adam yığarım” diye tehdit edildik!

EYVALLAH DEME ŞANSIMIZ YOK

Hiç önemli değil… Ben 33 yaşımdayım, çok gördüm, çok yaşadım, tecrübe ettim. İllaki daha da yaşayıp göreceklerimiz vardır ama eyvallah deme şansımız yok! Üstüne üstlük geçmiş dönemde bizlerin ödediği vergiler ile yapılan sahanın demirbaşlarını “İş karşılığı” olarak anlaşılan bir sökümden bahsediyorum.

KAŞLA GÖZ ARASINDA

Mahalle sakinleri olarak kamu zararı oluşmaması adına sahasının yıkılmaması için mücadele ederken spor tesisinin sökülen malzemelerinin kaş ve göz arasında iş karşılığı verildiğini fark ettik ve demirbaşları yüklenen araçtan indirttik. Bu demirbaşlar İzmit Belediyesi’nin, ki belediyeye de söküm yapılacağına dair herhangi bir yazı yazılmamış.

MARDİNLİ BİR MİLLETVEKİLİ OLABİLİR

Milletvekilinin oğlu olduğunu belirten firma sahibi şahsı araştırdık. Bir isme ulaştık. Tehdit eden firma sahibinin soy ismi ile Mardin ilinde daha önce milletvekili olan birisinin soy ismin oturduğunu gördük. Eğer bu milletvekilinin firma sahibinin babası olduğuna kanaat getirirsek bunu da kamuoyunun bilgisine sunacağız.

SÖZ VERİP TUTMAYANLARI ANLATACAĞIM

Pazartesi gününe kadar (Yarın) verilen sözler tutulmaz ise bize kimin söz verip tutmadığını, kimin telefonlarımızı açmadığını, kimin sesimize kulak vermediğini tek tek anlatacağım! Şahsi bir çıkar veya menfaatim yok. Bana inanan ve güvenenlerin, en başta çocuklarımızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Bu da böyle biline… Bu arada güvenlik şeridini de biz çekip kapıyı zincirle bağladık.