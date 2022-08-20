Okan Eken: Gollerimle katkı sağlayacağım

Kocaelispor’un Manisa Futbol Kulübü’nden 1.4 milyon lira bonservis bedeli ile renklerine bağladığı santrfor Okan Eken mevcut durumlarının iyi olduğunu ancak ligde çok daha güçlü bir takım olacaklarını ve golleri ile de takıma katkı sağlayacağını ifade etti.
KISA SÜREDE ADAPTE OLDUK
İçerideki arkadaşlığın saha içine de olumlu yansıyacağına inandığını ifade eden Okan şu şekilde konuştu: Maç haftasına yaklaştık. Kamp sürecimiz iyi geçti. Gerçekten çok iyi çalıştık Genel olarak iyi de maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok kısa sürede adapte olduk. İçerideki arkadaşlık bağımız çok güçlü. Bu ortamın sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. Mevcut durumumuz iyi ligde daha iyisi olacak inşallah. Sezona iyi girmek istiyoruz ve ben de Kocaelispor’a gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.