Okan Eken: Gollerimle katkı sağlayacağım

Kocaelispor’un Manisa Futbol Kulübü’nden 1.4 milyon lira bonservis bedeli ile renklerine bağladığı santrfor Okan Eken mevcut durumlarının iyi olduğunu ancak ligde çok daha güçlü bir takım olacaklarını ve golleri ile de takıma katkı sağlayacağını ifade etti.

KISA SÜREDE ADAPTE OLDUK

İçerideki arkadaşlığın saha içine de olumlu yansıyacağına inandığını ifade eden Okan şu şekilde konuştu: Maç haftasına yaklaştık. Kamp sürecimiz iyi geçti. Gerçekten çok iyi çalıştık Genel olarak iyi de maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok kısa sürede adapte olduk. İçerideki arkadaşlık bağımız çok güçlü. Bu ortamın sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. Mevcut durumumuz iyi ligde daha iyisi olacak inşallah. Sezona iyi girmek istiyoruz ve ben de Kocaelispor’a gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum.