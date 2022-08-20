Hazarhan Karaca: Farkındayım

Geride bıraktığımız sezon Şile Yıldızspor’da forma giyen Kocaelispor’un yeni transferlerinden kanat forvet Hazarhan Karaca ilk açıklamasını yaptı. Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunun altını çizen genç futbolcu şu şekilde konuştu: Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Ağabeylerimiz tanıdığımız bildiğimiz isimler. Samimi bir aile ortamı mevcut. Bu forma ile başarılı olmak için elimden geleni yapacağım.

BİZ KOCAELİSPOR’UZ

Taraftar gücüne sahibiz ve arkamızda olmaya devam edecekler. Onların karşısına çıkmayı bekliyor ve sabırsızlanıyorum. Geçen sezon kendi adıma iyi geçmişti. Çok fazla pozisyona girdim ama 3 golde kaldım. Kocaelispor forması ile umarım daha fazlasını atmayı başarırım. Bizim grubumuzun hangi renkte olduğunun bir önemi yok. Biz Kocaelispor’uz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak.