Ömer Tuğ, Belediye Derincespor’a rakip oldu

Kocaelispor’da yetişen genç ve başarılı santrforu Ömer Tuğ, Belediye Derincespor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Gümüşhane 1954 Kelkitspor ile anlaşma sağladı. Yeşil siyahlı yönetim Ömer Tuğ ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaparken futbolcuyu Kelkit ekibine kiralık olarak gönderdi. 2003 doğumlu futbolcu 3 sezon Fenerbahçe alt yapısında oynadı ve geçtiğimiz sezon doğduğu şehir Kocaelispor’a geldi. Temposunu bulduğunda çok tehlikeli bir santrfor olan Ömer yüksek gol sezisi ve baskılı oyunu ile biliniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.