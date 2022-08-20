Ömer Tuğ, Belediye Derincespor’a rakip oldu

Kocaelispor’da yetişen genç ve başarılı santrforu Ömer Tuğ, Belediye Derincespor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Gümüşhane 1954 Kelkitspor ile anlaşma sağladı. Yeşil siyahlı yönetim Ömer Tuğ ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaparken futbolcuyu Kelkit ekibine kiralık olarak gönderdi. 2003 doğumlu futbolcu 3 sezon Fenerbahçe alt yapısında oynadı ve geçtiğimiz sezon doğduğu şehir Kocaelispor’a geldi. Temposunu bulduğunda çok tehlikeli bir santrfor olan Ömer yüksek gol sezisi ve baskılı oyunu ile biliniyor.