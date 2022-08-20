Örnek işbirliği

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, 3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor ile aralarındaki ilişkilerin oldukça iyi seviyede olduğunu ifade etti.
ÜÇ FUTBOLCU VERDİLER
Kocaelispor’un üç futbolcusu İsa Nalbant, Denizlap Özdemir ve Furkan Gedik’in yeni sezonda Belediye Derincespor forması giyeceğini hatırlatan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Belediye Derincespor bizim kardeş takımımız. Kendilerini önemsiyoruz ve çalışmalarını takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi İsa, Denizalp ve Furkan’ı Derince’ye verdik. 3’ü de çok yetenekli olan bu futbolcuların Derince’mize faydalı olacağına inanıyoruz.
20 DAKİKALIK MESAFEDE
Kocaeli Stadı’nın zemini tamamlanana kadar maçlarımızı da Derince’de oynayacağız. Stat İzmit merkeze 15-20 dakikalık bir mesafede. Orada yaratılacak atmosferin takımımız adına avantaj olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarı ile geçen sezonki kadrolarının önemli bir kısmını muhafaza ediyorlar. Derince’ye ve diğer tüm Kocaeli takımlarına yeni sezonda başarı diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.