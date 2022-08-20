Örnek işbirliği

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, 3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor ile aralarındaki ilişkilerin oldukça iyi seviyede olduğunu ifade etti.

ÜÇ FUTBOLCU VERDİLER

Kocaelispor’un üç futbolcusu İsa Nalbant, Denizlap Özdemir ve Furkan Gedik’in yeni sezonda Belediye Derincespor forması giyeceğini hatırlatan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Belediye Derincespor bizim kardeş takımımız. Kendilerini önemsiyoruz ve çalışmalarını takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi İsa, Denizalp ve Furkan’ı Derince’ye verdik. 3’ü de çok yetenekli olan bu futbolcuların Derince’mize faydalı olacağına inanıyoruz.

20 DAKİKALIK MESAFEDE

Kocaeli Stadı’nın zemini tamamlanana kadar maçlarımızı da Derince’de oynayacağız. Stat İzmit merkeze 15-20 dakikalık bir mesafede. Orada yaratılacak atmosferin takımımız adına avantaj olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarı ile geçen sezonki kadrolarının önemli bir kısmını muhafaza ediyorlar. Derince’ye ve diğer tüm Kocaeli takımlarına yeni sezonda başarı diliyorum.