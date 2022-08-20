20 Ağu 2022 - 14:54- Spor G: 20 Ağu 2022 - 14:55

Emre Denizli’den şok karar!

Kocaelispor alt yapısının genç ve başarılı antrenörlerinden Emre Denizli yeşil siyahlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. Denizli, kendisine verilen sözle...
Emre Denizli’den şok karar! mask

Kocaelispor alt yapısının genç ve başarılı antrenörlerinden Emre Denizli yeşil siyahlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. Denizli, kendisine verilen sözlerin tutulmaması üzerine böyle bir karar aldığını belirtti.

 

SÖYLEDİKLERİ GİBİ OLMADI

Emre Denizli açıklamasında"29 Temmuz 2017 tarihinde göreve başladığım Kocaelispor camiasından ayrılmış bulunuyorum. Ayrılma sebebim Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş göreve geldiklerinde, her antrenörün mevcut kategorisi ile en üst yaş kategorisine kadar devam edeceği yönünde fikir beyan etmelerine rağmen pazartesi günü Zeki Kaya tarafımı arayarak “Senin 14 yaş kategorisini çalıştırmanı düşünüyoruz” şeklinde bir görüşü olmuştur. Verilen sözlerin tutulmaması üzerine görevime devam etmeme kararı aldığımı siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Göreve başladığım ilk günden beri felsefe edindiğim, Kocaelispor'un değerine değer katanlara selam olsun" ifadelerine yer verdi.

 

# ile, bir, Kocaelispor

20 Ağu 2022 - 14:54 - Spor

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