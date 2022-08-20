İlimizin başarılı teknik adamlarından Cevdet Saral geride bıraktığımız sezon Başiskele Belediyespor ile şampiyonluk yaşamış ve kulübün Süper Amatör Lig’e yükselmesinde önemli bir paya sahip olmuştu. Saral yeni sezon öncesi istifa ettiğini duyurdu ve “2 yıldır teknik sorumlusu olduğum Başiskele Belediyespor Teknik Sorumluluğu görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bizlere değer ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
20 Ağu 2022 - 14:54- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 14:56
Cevdet Saral istifa etti
İlimizin başarılı teknik adamlarından Cevdet Saral geride bıraktığımız sezon Başiskele Belediyespor ile şampiyonluk yaşamış ve kulübün Süper Amatör...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.