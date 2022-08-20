Cevdet Saral istifa etti

İlimizin başarılı teknik adamlarından Cevdet Saral geride bıraktığımız sezon Başiskele Belediyespor ile şampiyonluk yaşamış ve kulübün Süper Amatör Lig’e yükselmesinde önemli bir paya sahip olmuştu. Saral yeni sezon öncesi istifa ettiğini duyurdu ve “2 yıldır teknik sorumlusu olduğum Başiskele Belediyespor Teknik Sorumluluğu görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bizlere değer ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.