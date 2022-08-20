İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, vatandaşların yaz akşamlarını renklendiren Park Konserlerine başladı. İlk konserini Cumhuriyet Parkı’nda veren Kent Orkestrası, İzmitlilere muhteşem bir akşam yaşattı. Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserini Cumhuriyet Parkı’nda izleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, her cuma park konserlerine devam edecek.
20 Ağu 2022 - 15:16- Kültür-Sanat Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 15:17
İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’ndan konser
İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirdiği konserle İzmitlilere keyifli anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.