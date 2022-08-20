Kocaeli büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, amacıyla “Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi” Kartepe’ye getiriliyor. “Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi” eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti olarak 22-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ataevler Mahallesi Kültür Merkezi Önünde yer alacak. 6 gün boyunca Kartepelilere sıfır atık konusunda eğitim verilecek.
20 Ağu 2022 - 15:16- Gündem Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 15:17
Mobil Atık Getirme Merkezi Kartepe’ye geliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde sıfır atık yönetiminin yaygınlaştırılması amacıyla “Mobil Atık Getirme Merkezi” Kartepe’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.