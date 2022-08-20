Bina inşaatı yaptırılacak

KARTEPE (KÖSEKÖY) BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KETENCİLER KÜLTÜR EVİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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