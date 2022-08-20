Aydınlatma işleri yaptırılacak

KÖRFEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hereke Agah Ateş ile Hacı Akif Mahallesi Dekoratif Aydınlatma Direklerinin Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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