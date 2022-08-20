Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 4 evde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınan evde yaptıkları incelemede, zanlıların kilitli olmayan ikamet kapılarını plastik aparat kullanarak açtığını belirledi. Diğer 3 evden de aynı yöntemle hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 6 mahalledeki çevre araştırması ve 28 güvenlik kamerasından elde ettikleri görüntülerden şüphelilerin M.K, H.K. ve M.K. adlı kadınlar olduğunu tespit etti. Zanlıların Kocaeli ve İstanbul'dan geldiklerini belirleyen ekipler, şüphelileri dönüşte feribota binmek üzereyken yakaladı. Bu kişilerin üst aramasında çalıntı altın, kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve paralar ile kilitli olmayan kapıları açmakta kullandıkları plastik aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
20 Ağu 2022 - 16:56- Asayiş Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 16:58
Evleri soyan hırsızlar feribota binerken yakalandı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Kocaeli ve İstanbul'dan gittikleri belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.