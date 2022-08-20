Mavi bayraklı sahilleri ile yaz turizminin merkezi haline gelen Kandıra, yaz aylarında il içi ve il dışından olmak üzere tatilcilerin akınına uğruyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince D-605 Karayolu'nda vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemleri alındı. Kontroller sıklaştırıldı. İşlemleri hızlandırmak, vatandaşları fazla bekletmeme adına mobil karakol aracının da hazır bulundurulduğu denetimlerde, yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı. Kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimde ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konularında uyarılarda bulundu.
20 Ağu 2022 - 16:57- Asayiş Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 16:59
Kandıra Yolu'nda jandarmadan sıkı denetim
Kandıra D-605 Karayolu'nda Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.