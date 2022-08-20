20 Ağu 2022 - 16:57- Asayiş G: 20 Ağu 2022 - 16:59

Kandıra Yolu'nda jandarmadan sıkı denetim

Kandıra D-605 Karayolu'nda Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.

Kandıra Yolu'nda jandarmadan sıkı denetim mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mavi bayraklı sahilleri ile yaz turizminin merkezi haline gelen Kandıra, yaz aylarında il içi ve il dışından olmak üzere tatilcilerin akınına uğruyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince D-605 Karayolu'nda vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemleri alındı. Kontroller sıklaştırıldı. İşlemleri hızlandırmak, vatandaşları fazla bekletmeme adına mobil karakol aracının da hazır bulundurulduğu denetimlerde, yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı. Kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimde ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konularında uyarılarda bulundu.
# ile

20 Ağu 2022 - 16:57 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.078.310 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aniden otomobilin önüne çıktı, yaralandı mask
Aniden otomobilin önüne çıktı, yaralandı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı mask
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu
Taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu mask
Taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu
Kandıra sahilleri atlarla denetletiliyor mask
Kandıra sahilleri atlarla denetletiliyor
Kocaeli’de PKK/YPG’nin üyesi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı mask
Kocaeli’de PKK/YPG’nin üyesi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL