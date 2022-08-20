Kandıra Yolu'nda jandarmadan sıkı denetim

Mavi bayraklı sahilleri ile yaz turizminin merkezi haline gelen Kandıra, yaz aylarında il içi ve il dışından olmak üzere tatilcilerin akınına uğruyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince D-605 Karayolu'nda vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemleri alındı. Kontroller sıklaştırıldı. İşlemleri hızlandırmak, vatandaşları fazla bekletmeme adına mobil karakol aracının da hazır bulundurulduğu denetimlerde, yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı. Kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimde ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konularında uyarılarda bulundu.