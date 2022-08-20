20 Ağu 2022 - 21:46- Asayiş G: 20 Ağu 2022 - 21:47

Kocaeli’de 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocaeli’de 77 yaşındaki Hüseyin Kayacı evinde ölü bulundu.
Kocaeli’de 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu mask
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Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Özbek Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin Kayacı’dan 3 gündür haber alınamaması ve etrafı saran koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı zil çalınmasına rağmen açılmayınca polis ekipleri açtı. İçeride hareketsiz halde bulunan Hüseyin Kayacı’nın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, sağlık

20 Ağu 2022 - 21:46 İHA Kocaeli- Asayiş

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