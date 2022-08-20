Kocaeli’de 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Özbek Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin Kayacı’dan 3 gündür haber alınamaması ve etrafı saran koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı zil çalınmasına rağmen açılmayınca polis ekipleri açtı. İçeride hareketsiz halde bulunan Hüseyin Kayacı’nın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.