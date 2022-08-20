Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit, Başiskele, Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalınerken, 16,80 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 77 gram sentetik kannoabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 7 sentetik hap, 3 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Ağu 2022 - 21:46- Asayiş Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 21:47
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından 4 ilçede yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.