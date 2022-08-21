Hacı Ağdaş: Bu turnuvayı önemsiyoruz

Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman’ın spora olan duygusunun oldukça yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Ağdaş, Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nın çocuklarda iz bırakacağını da sözlerine ekledi.

O ÇOCUKLARIN HEYECANINA YAKINDAN ŞAHİDİM

Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nı önemsediklerini ifade eden Hacı Ağdaş şu şekilde konuştu: Kartepe Belediyesi olarak yaz boyunca paydaşlarımızla birlikte çok sayıda organizasyon yaptık. Samimiyetimle ifade ediyorum ki beni en çok heyecanlandıran bir etkinlik düzenliyoruz. Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nı önemsiyoruz. Ben de futbolun içinden geldim 11-12’li yaşlarımı anımsadığımda ya da bu yaş grubuna antrenörlük yaptığım süreçte o çocukların heyecanlarına yakından şahidim.

BAŞKANIMIZ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

2 yıldır Kartepe Şöhretleri Turnuvası’nı Kulüpler Birliğimizle yapıyoruz. Orada güzel bir ortam ve katılım oldu. Miniklerle ilgili geçen sezon turnuva yapmak istedik ancak bu yıla nasip oldu. Mustafa başkanımız da özellikle gençler ve çocuklarla ilgili her türlü imkanı veriyor. -Yeter ki çocuklarımız spor yapsın- diyor. Başkanımızın spora olan duygusunun yüksekliği bizlerin de işini oldukça kolaylaştırıyor. İnanıyorum ki bu turnuva çocuklarımızda iz bırakacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kartepe ilçesi sporda belli bir seviyeye yükseldi. Kartepe’nin coğrafyasından da tabii ki faydalanıyoruz. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte son derece etkili organizasyonlar düzenliyoruz. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Cumartesi günü bir rehabilitasyon merkezimizde çocuklarımıza Balaban şeftalisi verdik, pazar günü Kartepe bisiklet tırmanma yarışı organize ettik. Böylesi farklı etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz.