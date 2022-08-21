Canlar, 16. kez sevgide buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ile Alevi vakıf ve derneklerinin destekleriyle, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğini bu yıl 16. kez gerçekleştirdi. Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliğine canlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçıların seslendirdiği deyiş ve türkülere eşlik eden vatandaşlar, fitnelere fırsat vermeden her zaman gönül birliği içinde olduklarını gösterdi. Sevgide Buluşalım etkinliğinin mimarlarından olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı anlamlı konuşmada, “Birlikteliğimiz inşallah sonsuza kadar devam edecek. Biz aramızda sevgiyi, kardeşliği yaydığımız sürece bu programlar devam edecek. Yezit’in torunları aramıza asla fesat tohumlarını ekemeyecek” dedi. Alevi derneklerine olan desteği ile bilinen Başkan Büyükakın’dan etkinlikte anlamlı bir müjde geldi. Başkan Büyükakın, “Gebze Cem Evi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cem Evi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.

CANLAR UÇURTMA TEPESİ’NİN ÖNÜNÜ DOLDURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliği Cumartesi akşamı 20.30’da başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ile Alevi Derneklerinin yöneticileri katıldı. Sevgide Buluşalım etkinliğini Cem TV de alandan gerçekleştirdiği canlı yayınla ekran başındaki izleyicilerine aktardı.

VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM EDİLDİ

Etkinlik öncesinde, yapılan aşure duasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurulan aşure alanından vatandaşlara aşure dağıttı.

VEYSEL DAL’DAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Açılış ve saygı duruşunun ardından, etkinliğe destek veren Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi Başkanı Veysel Dal vatandaşlara yönelik bir selamla konuşması yaptı. Dal, “Bu birlikteliği daha da ileriye götürmek istiyoruz. Birlikteliğimize katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, derneklerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Dal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür ederek, “Nerede bir etkinliğimiz varsa her zaman destek verdi, yanımızda oldu. Allah razı olsun” dedi.

KERBELA İNSANLIK ONURUNUN ZAFERİDİR

Dal, Kerbela’nın bir sembol olduğunu belirterek, “Kerbela insanlık onurunun zaferidir. İmam Hüseyin insanların birleşmesinde şemsiye oldu. Kerbela asla unutulmayacaktır” şeklinde konuştu. Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun ise yaptığı konuşmada, Sevgide Buluşalım etkinliğini 16. kez düzenleyen ve kardeşliğe önemli katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile etkinliğe destek veren tüm derneklere teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN CANLARA SESLENDİ

Sevgide Buluşalım etkinliğine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da canlara yönelik son derece etkili ve anlamlı bir konuşma yaptı. Başkan Büyükakın sözlerine, “Yıllardır sevgide buluşuyoruz. İlkini hatırlıyorum. Aşure ayında bir etkinlik yapalım demiştik. O dönemde bir yerde buluşmalıyız, demiştik ve bunun sevgide olmasına karar vermiştik” diyerek başladı.

ZULMÜN OLDUĞU HER YER KERBELA’DIR

“Zulmün olduğu her yer Kerbela’dır” diyen Başkan Büyükakın, “Biz Hz. Ali’nin duruşunu aynı mantık çerçevesinde anlamalıyız. Hz Adem’den bu yana bütün peygamberlerin çağrısı aynıdır. Hepsininki sevgiye çağrıdır. Hepsi putlara karşı durur. O put bazen insanların elleriyle diktikleri olur, bazen makamlar olur. Hak, adalet, kardeşlik yerine büyütülen her şey puttur. Adaletin yanındaysanız, ehli beytin yanındasınızdır. Aslında bakarsanız, hepimiz Adem ile Havva’dan geliyoruz. Hiçbir farkımız yok. Hepimiz aynı ana-babadan geliyoruz. Bir insanı bir insandan ayıran hiçbir şey yok. Adalet ile zulüm arasında nerede durduğumuz önemli. Peygamberimiz, “gerçekten iman etmedikçe cennete giremezsiniz” ve “birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız” diyor. “Aranızda selamı yayın” diyor. Selam kelimesi barış demektir. Selam dediğinizde karşınızdakine benden sana zarar gelmez demek istiyorsunuzdur. Aramızda selamı yani barışı, kardeşliği yayarsak sevgiyi yaymış olur ve gerçekten iman etmiş olarak cennet yoluna gireriz. O yol ki ehli beytin yoludur. Yolumuz budur” dedi.

YEZİT’İN TORUNLARI ARAMIZA FESAT TOHUMLARINI EKEMEYECEK

Canlarla birlikteliğin sonsuza kadar devam edeceğine ve kimsenin bu kardeşliği bozamayacağına vurgu yapan Başkan Büyükakın, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim” dizelerini hatırlattı. Başkan Büyükakın, “Bu birliktelik inşallah sonsuza kadar devam edecek, Biz aramızda sevgiyi, kardeşliği yaydığımız sürece bu programlar devam edecek. Yezit’in torunları aramıza fesat tohumlarını asla ekemeyecek” şeklinde konuştu.

BAŞKAN’DAN ANLAMLI GÜNDE ANLAMLI MÜJDE

Öte yandan Alevi derneklerine olan desteği ile bilinen Başkan Tahir Büyükakın anlamlı günde anlamlı bir müjde verdi. Cem Evleri’nin yer aradığını bildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Gebze Cem Evi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cem Evi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.

SANATÇILAR DEYİŞ VE TÜRKÜLERİYLE SEVGİYE CAN OLDU

Konuşmalarının ardından Sercan Direk’in takdimiyle sanatçılar Cengiz Özkan, Ender Balkır ve Özge Çam canlarla buluşarak en güzel deyiş ve türküleri seslendirdi. Sanatçıların seslendirdiği eserlere Seka Park Uçurtma Tepesi’ni dolduran vatandaşlar da hep birlikte eşlik etti.

BİR VE BÜTÜN OLDUĞUMUZU DOSTA DÜŞMANA HAYKIRDIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16. gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım Etkinliği hümanist düşünceyi adeta taçlandırdı. Bu topraklarda yaşayan Alevi-Sünni tüm Müslümanların sarsılmaz kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi. Canlar, fitnelere fırsat vermeden her zaman gönül birliği içinde hareket ettiklerini dosta düşmana en güçlü sesleriyle haykırdı.

SEVGİYE DESTEK VEREN VAKIF VE DERNEKLER

Kentin kültür ve inanç hayatına önemli katkı sunan ve 16. gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım” etkinliği, Cem Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe; Cem Vakfı Gebze Kültür Evi, Gebze Hacıbektaş Cem Evi, Darıca Anadolu Kültür Derneği, Hacıbektaş Körfez Şubesi, Hacıbektaş Derince Şubesi, Hacıbektaş Gültepe Şubesi, Hacıbektaş İzmit Şubesi, Derince İmam Hüseyin Cem Evi, Çayırova Abdal Musa Cem Evi, Cem Vakfı Derince Şubesi ile Bayraktar Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Balören Mahallesi Muhtarlıkları destek verdi.