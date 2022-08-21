Köprü manzaralı seyir terası Dilovası’na cazibe katacak

Kent genelinde insan odaklı pek çok eser ve hizmeti hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekânlarda vakit geçirmelerini amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda Dilovası ilçesine köprü manzaralı seyir terası kazandırıyor.

YAPININ ÇELİK MONTAJI TAMAM

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen arkasında bulunan 2 bin metrekarelik alana yapılacak seyir terası, Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görmesi nedeniyle Dilovası’na cazibe katacak. Köprüye nazır seyir terası için ciddi bir çalışma yürüten Büyükşehir, proje alanında modern bir kafeterya inşa ediyor. 300 metrekare alana yapılacak kafeterya binasının çelik montajını ve duvarlarını tamamlayan ekipler, asma tavan karkası ve çatı kaplama imalatına da devam ediyor.

DİLOVASI’NIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Kafe hizmeti verecek seyir terasında vatandaşlar, sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlarken hem Osmangazi Köprüsü’nün hem de İzmit Körfezi’nin eşsiz manzarasını izleyebilecek. Dilovası’nın yaşam kalitesini artıracak projede çocuklar da düşünüldü. Bu bağlamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocuklara 180 metrekarelik bir oyun alanı hazırlıyor. Ekipler, alana zemin kaplamasını yaptıktan sonra çeşitli oyun grupları monte edecek. Böylelikle çocuklar da manzara karşısında hoşça vakit geçirebilecek.