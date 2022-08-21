Yaşlı ve özel bireylere mehtap turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi huzurevlerinde kalan yaşlılara ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel öğrencilere yönelik mehtap turu düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında gerçekleştirilen vapurla mehtap turuna Gölcük, Gebze ve Başiskele'deki Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve yaşlı bakımevleri sakinleri, Başiskele Nice Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel öğrenciler ve aileleri katılarak unutulmaz bir akşam yaşadı.

DUYGUYU PAYLAŞMAK ÇOK MUTLU ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği mehtap turuna oğlu Yaşar ile katılan Ayşegül Ersin, "Oğlum Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidiyor, eğitim alıyor. Böyle güzel aktiviteler yapılıyor. Ailece bizler de katılım sağlıyoruz. Çocuklarımız orada eğlenceli vakit geçiriyor. Düzenlenen etkinlikler onları çok güzel motive ediyor. Ayrıca bu mehtap turu bizim için ilk oldu. Oğlum Yaşar Kaan ilk defa tura çıkıyor. Denizi de çok sevdiği için tur farklı geldi. Arkadaşları ile bu duyguyu paylaşmak onu çok mutlu etti. Bütün veliler adına çok teşekkür ediyoruz." dedi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencilerinden olan Mert’in babası Hilmi Arıcan da, "Oğlumla birlikte geldik ve bu mehtap turundan oldukça keyif aldık. Çocuklarımız ve bizler farklı deneyim kazanmış olduk. Bu organizasyonda emeği geçen büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm çalışanlara saygılarımızı sunarız, teşekkür ederiz." dedi.

İYİ Kİ VARSINIZ

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz, "Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine minnettar olduk. Çok heyecanlıyız. Böylesine güzel bir mehtap turuna katılmak bizi çok heyecanlandırdı. İyi ki varsınız." dedi. İzmit Körfezi'nde gerçekleşen mehtap turunda misafir edilen vatandaşlara simit, çay ve dondurma ikramlarında bulunuldu.

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Projede 60 yaş ve üstü bireylerin rağbet gösterdiği Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü, Kültür Kulübü, Torun Kulübü ve Beş Çayı Kulübü gibi kulüpler yer almakta. "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamındaki faaliyetlere katılım ücretsiz olup detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 153 numaralı hattı aranabiliyor.