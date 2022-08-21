Mimar Sinan'ın tarihi taş köprüsü, restore ediliyor

Dilovası'nda, 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı, 3 kemerli olan 65 metre uzunluğundaki taş köprüde restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Dilderesi üzerindeki taş köprü ile beraber dere yatağında da çalışmalar yürütülüyor. Köprünün bir bölümü yıkılıp, tekrar inşa edilirken, çalışmalar sırasında yeni taşların kullanıldığı da görüldü. Osmanlı'nın Doğu'ya uzanan en önemli ana yolu olan İstanbul-Bağdat yolu üzerindeki taş köprü, geçen yıllarda araç trafiğine kapatılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.