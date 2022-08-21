21 Ağu 2022 - 09:49- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 09:50

Mimar Sinan'ın tarihi taş köprüsü, restore ediliyor

Dilovası'nda, Mimar Sinan'ın 16'ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü, restore ediliyor.

Mimar Sinan'ın tarihi taş köprüsü, restore ediliyor mask
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Dilovası'nda, 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı, 3 kemerli olan 65 metre uzunluğundaki taş köprüde restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Dilderesi üzerindeki taş köprü ile beraber dere yatağında da çalışmalar yürütülüyor. Köprünün bir bölümü yıkılıp, tekrar inşa edilirken, çalışmalar sırasında yeni taşların kullanıldığı da görüldü. Osmanlı'nın Doğu'ya uzanan en önemli ana yolu olan İstanbul-Bağdat yolu üzerindeki taş köprü, geçen yıllarda araç trafiğine kapatılmıştı.

 
# bir, ile, Dilovası

21 Ağu 2022 - 09:49 DHA Kocaeli- Gündem

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