Mardin'deki kazanın bilançosu ağırlaşıyor: 20 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

Gaziantep'te dün yolda devrilen bir otobüs, farklı bir trafik kazasına yardım etmek için orada bulunan insanların üzerine 200 metre boyunca sürüklenmiş ve olay sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün içinde benzer bir kaza da Mardin'de gerçekleşti.
2 ARACA ÇARPAN TIR TAKLA ATTI
Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.
TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI
Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
"20 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Olayın gerçekleşmesinin ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarında 20 vatandaşımızı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.