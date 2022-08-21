21 Ağu 2022 - 09:58- Asayiş G: 21 Ağu 2022 - 10:03

Mardin'deki kazanın bilançosu ağırlaşıyor: 20 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

Gaziantep'te 16 kişinin can verdiği feci kazanın ardından benzer bir olay da Mardin'de yaşandı. Derik'te freni patlayan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım etmek için toplanan kalabalığın arasına freni boşalan başka bir tır daldı. Korkunç olayda 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili 2 tır şoförü de gözaltına alındı.

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Gaziantep'te dün yolda devrilen bir otobüs, farklı bir trafik kazasına yardım etmek için orada bulunan insanların üzerine 200 metre boyunca sürüklenmiş ve olay sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün içinde benzer bir kaza da Mardin'de gerçekleşti.

2 ARACA ÇARPAN TIR TAKLA ATTI

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI


Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

"20 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"


Olayın gerçekleşmesinin ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarında 20 vatandaşımızı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

# bir, ardından, sağlık

21 Ağu 2022 - 09:58 - Asayiş

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