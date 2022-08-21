21 Ağu 2022 - 10:04- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 10:06

Yağışlar hafta ortasında geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta yer yer kendini gösteren sağanak yağış hafta ortasına doğru etki alanını genişletecek. Sıcaklıklarda değişim beklenmiyor.

Yağışlar hafta ortasında geri dönüyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerinin yayınladı. Yayınlanan rapora göre yerel olarak görülen sağanak yağışlar salı gününden itibaren bazı bölgelerde etki alanını genişletecek. İstanbul ve çevresinde salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor.

SAĞANAK BUGÜN DE BAZI İLLERDE ETKİLİ OLACAK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Kırklareli’nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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21 Ağu 2022 - 10:04 - Gündem

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