Büyükakın, teleferik inşaatını yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelililerin yıllardır hayalini kurduğu ve şehre ulaşımda yeni bir boyut kazandıracak olan Kartepe Teleferik Projesi’nin yapımını yerinde inceledi. Kente her açıdan vizyon kazandırması planlanan projeyle ilgili Başkan Büyükakın, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kartepe Teleferik Projesi, Derbent ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasında ulaşım sağlayacak. İncelemede Başkan Büyükakın’a, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç eşlik etti.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

İnceleme sonrası proje hakkında konuşan Başkan Büyükakın, Kartepe’nin yıllardır hayalini kurduğu teleferik projesinin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Devletimizden aldığımız güçle, hayalleri gerçekleştirmek için gece demiyor, gündüz demiyor çalışıyoruz. İnsanımız hiçbir şeye gıpta etmesin. Çünkü ‘Kocaeli’de keşke şu da olsaydı’ dediği ne varsa hepsini yapmak için adım atıyor, hayallerimizin peşinden koşuyoruz” dedi.

480 GÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ulaşım ağlarına bir yenisini eklediği ve teleferik sistemi ile turizme canlılık katmayı hedeflediği projenin ihalesi tamamlanmıştı. Projenin sözleşmesi Doppelmayr Seilbahnen GMBH/Grand Yapı Teleski Telesiej Teleferik İhr. İth.Tic. Ltd.Şti. firmasıyla imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle ortak gerçekleştirilen teleferik projesinin yapım aşamasına haziran ayında başlandı. İvedilikle çalışmaların sürdüğü projenin 480 günde bitmesi bekleniyor.

4 BİN 695 UZUNLUĞUNDA

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Türkiye’nin ilk yerli teleferik sistemi tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 10’ar kişilik 73 kabin hizmet verecek.

14 DAKİKA SÜRECEK

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.