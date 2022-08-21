Fatma Demiralp: Çocukların maç deneyimleri için önemli

İlimizde bir dönem faaliyetlerini sürdüren ancak kadın futbol şubesini kapatan Harbişspor’un eski orta saha oyuncularından Fatma Demiralp antrenörlüğe başladı. 2000 doğumlu genç çalıştırıcı yeni sezonda Karatepespor’un alt yapısında görev aldı. Fatma Demiralp, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin birlikte düzenlediği Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nda yer alacakları için mutlu olduklarını belirtti.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Demiralp konuşmasında “Yaklaşan sezon öncesi böylesi bir organizasyonda Karatepespor olarak biz de bulunacağız. Amacımız futbolcularımızın maç deneyimlerinin ve gelişimlerinin sürmesini sağlamak. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm takımlara başarı diliyorum. Ben de Karatepe’de oturuyorum ve bölgemin kulübüne katkı sağlamak adına üzerime düşen ne varsa yapacağım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.