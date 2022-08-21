Fatma Demiralp: Çocukların maç deneyimleri için önemli

İlimizde bir dönem faaliyetlerini sürdüren ancak kadın futbol şubesini kapatan Harbişspor’un eski orta saha oyuncularından Fatma Demiralp antrenörlüğe başladı. 2000 doğumlu genç çalıştırıcı yeni sezonda Karatepespor’un alt yapısında görev aldı. Fatma Demiralp, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin birlikte düzenlediği Kartepe Minikler Futbol Turnuvası’nda yer alacakları için mutlu olduklarını belirtti.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Demiralp konuşmasında “Yaklaşan sezon öncesi böylesi bir organizasyonda Karatepespor olarak biz de bulunacağız. Amacımız futbolcularımızın maç deneyimlerinin ve gelişimlerinin sürmesini sağlamak. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm takımlara başarı diliyorum. Ben de Karatepe’de oturuyorum ve bölgemin kulübüne katkı sağlamak adına üzerime düşen ne varsa yapacağım.