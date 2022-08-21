21 Ağu 2022 - 11:47- Kültür-Sanat G: 21 Ağu 2022 - 11:48

Geleneksel el sanatları bu festivalde tanıtılıyor

Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başladı.
Geleneksel el sanatları bu festivalde tanıtılıyor mask
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Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali’nde geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ve Kore’den gelen sanatçıların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerin yer aldığı festival, düzenlenen törenle başladı.

Festivalin açılışı Değirmendere Çınarlık Meydan’dan yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından törenin açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ün adının sanat, kültür ve sporla duyurulması adına yapılan etkinliklerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Kocaeli, Tokat, Rize, Sındırgı, İzmir, Balıkesir, Isparta, Sakarya, Siirt, İzmir, Menemen, Ankara, Bilecik ve yurt dışından da Kore’den ilçemize gelerek el emeği ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve Kültür Müdürümüz Tuba Sarıgül ile emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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21 Ağu 2022 - 11:47 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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