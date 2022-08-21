Geleneksel el sanatları bu festivalde tanıtılıyor

Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali’nde geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ve Kore’den gelen sanatçıların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerin yer aldığı festival, düzenlenen törenle başladı.
Festivalin açılışı Değirmendere Çınarlık Meydan’dan yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından törenin açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ün adının sanat, kültür ve sporla duyurulması adına yapılan etkinliklerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Kocaeli, Tokat, Rize, Sındırgı, İzmir, Balıkesir, Isparta, Sakarya, Siirt, İzmir, Menemen, Ankara, Bilecik ve yurt dışından da Kore’den ilçemize gelerek el emeği ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve Kültür Müdürümüz Tuba Sarıgül ile emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.