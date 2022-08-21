Derince’de coşkulu sünnet şöleni

Derince Belediyesi’nin organize ettiği Sünnet Şöleni programı, vatandaşların katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Sünnet Şöleni, 110 çocuğun kortej eşliğinde otobüslerle ilçeyi turlamasıyla başladı. Daha sonra Kent Meydanı’nda vatandaşlara gerçekleştirilen ikramların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla protokol konuşmaları yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geleceğimizin teminatı ve anne babaların gözünün nuru olan yavrularımız için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Esas görevimiz halkımıza hizmet etmek" dedi.
"Çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizim için çok kıymetli"
16 farklı noktada spor alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizim için çok kıymetli. Tüm çalışmalarımızı ülkemizin yarınları olan bu yavrularımız için gerçekleştiriyoruz. Biz bu anlamda yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. İlçemizin birçok noktasında gençlik merkezleri ve spor alanları oluşturduk. Spordan eğitime kadar her branşta çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Sırrıpaşa’da hizmete açtığımız yeni Gençlik ve Spor Merkezi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Bunların yanında ilçemizde yer alan 16 farklı noktada spor alanları inşa ettik" diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa katılan çocuklar kendileri için düzenlenen organizasyonlarda gönüllerince eğlendi. Coşku içerisinde geçen Sünnet Şöleni havai fişek gösterisi ile son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.