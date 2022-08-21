21 Ağu 2022 - 11:47- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 11:48

Derince’de coşkulu sünnet şöleni

Derince’de 110 çocuk, Derince Belediyesi’nin düzenlediği Sünnet Şöleni ile delikanlılığa ilk adımını attı. Otobüslerle kortej eşliğinde ilçeyi turlayan çocuklar, Kent Meydanı’nda gerçekleşen organizasyonlarla eğlendi.
Derince’de coşkulu sünnet şöleni mask
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Derince Belediyesi’nin organize ettiği Sünnet Şöleni programı, vatandaşların katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Sünnet Şöleni, 110 çocuğun kortej eşliğinde otobüslerle ilçeyi turlamasıyla başladı. Daha sonra Kent Meydanı’nda vatandaşlara gerçekleştirilen ikramların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla protokol konuşmaları yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geleceğimizin teminatı ve anne babaların gözünün nuru olan yavrularımız için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Esas görevimiz halkımıza hizmet etmek" dedi.

"Çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizim için çok kıymetli"

16 farklı noktada spor alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımızın sevincine ortak olmak bizim için çok kıymetli. Tüm çalışmalarımızı ülkemizin yarınları olan bu yavrularımız için gerçekleştiriyoruz. Biz bu anlamda yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. İlçemizin birçok noktasında gençlik merkezleri ve spor alanları oluşturduk. Spordan eğitime kadar her branşta çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Sırrıpaşa’da hizmete açtığımız yeni Gençlik ve Spor Merkezi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Bunların yanında ilçemizde yer alan 16 farklı noktada spor alanları inşa ettik" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa katılan çocuklar kendileri için düzenlenen organizasyonlarda gönüllerince eğlendi. Coşku içerisinde geçen Sünnet Şöleni havai fişek gösterisi ile son buldu.

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21 Ağu 2022 - 11:47 İHA Kocaeli- Gündem

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