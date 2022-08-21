Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, delikanlılığa adım atan çocukları ziyaret ederek moral verdi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sünnet şöleninin ardından hastanelerde cerrahi müdahaleleri gerçekleştirilen çocukları ziyaret eden Büyükgöz, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Çocuklarla ilgilenen Başkan Büyükgöz, onlara moral vererek hediye takdiminde bulundu. Başkan Büyükgöz, "Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun, en kısa zamanda ayaklanacak ve tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar inşallah" dedi.
21 Ağu 2022 - 11:49- Gündem Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 11:50
Büyükgöz’den sünnet çocuklarına moral
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sünnet olan çocukları ziyaret edip hediyelerini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.