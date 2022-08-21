Gökdeniz girdi, işler değişti!

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u sahasında 5-2 mağlup etti. Maçın kaderini ise oyuna sonradan girerek iki gol atan Gökdeniz belirledi.

GÜNEY FIRTINASI!

Türk futbolunun parlayan teknik direktörü Nuri Şahin’in çalıştırdığı Antalyaspor’da göz kamaştıran oyun ve skorlar devam ediyor. İlk maçında Galatasaray’ı elinden kaçıran kırmızı beyazlılar, Trabzonspor’a gol olup yağdı ve rakibini 5-2 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Gökdeniz Bayrakdar (2), Haji Wright (2) ve Fernando kaydetti. Antalyaspor Fernando ve penaltıdan Wright’in golleri ile mücadelede 2-0’lık skor üstünlüğüne sahip olmasına rağmen Trabzonspor'da ise 42. dakikada yeni transfer Enis Bardhi oyuna dahil oldu. Bu futbolcu 45+5 ve 73’teki golleri ile skoru 2-2’ye getirdi.

NURİ ŞAHİN’DEN KADER DOKUNUŞU

O andan sonra Kocaelispor’dan transfer olan Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı. 79’da Freddy’nin yerine oyuna giren Gökdeniz 2 dakika sonra takımını 3-2 öne geçirdi. Orta sahada Wright ile birlikte yaptığı presle top kazanıldı ve Wright’ın pasında iki Trabzonsporlu futbolcunun önünden geçen top Gökdeniz’e geldi, genç futbolcu da fileleri sarstı.

BOFFIN KURTARDI, GÖKDENİZ 90’A YAZDI

Öne geçmesine rağmen geri yaslanmayan Antalyaspor, Boffin ile çok iyi bir top çıkardı pozisyondan kısa bir süre sonra, 90+6’da yine Gökdeniz ile gol buldu. Ani atak sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Kandıra Ballar Köyü doğumlu futbolcu ilk andaki ince dokunuşu ile savunmadan kendisini kurtardı ve sol ayağı ile net bir şutla topu 90’a gönderdi. Maçta son sözü Wright söyledi. Ceza sahası içinde iki Trabzonsporlu futbolcunun önünden topu kaleye gönderen Wright, Uğurcan’ı bir kez daha avladı. (5-2)

HAFTA GAZİANTEP DEPLASMANI VAR

Maç bu skorla sona ererken bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor 6 puanda kaldı. Bordo mavililer önümüzdeki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. İlk maçında Galatasaray karşısında çok şanssız bir yenilgi alan Antalya temsilcisi farklı Trabzonspor zaferinin ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Kırmızı-beyazlılar ise önümüzdeki hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.