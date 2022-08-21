"Stadyum yolunda rant mı var?"

D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı kolaylaştırması için yapılacak olan Köseköy koridoru çalışmaları kapsamında yaklaşık 500 dönüm mutlak tarım arazisinde imar değişikliği kararı alındı. Konuyu bir süredir takibe alan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit ve Kartepe Belediyeleri, Alikahya Atatürk ve Dumlupınar Mahalleleri sınırları içinde yer alan ve tarım dışı kullanım amacı ile kamu yararı kararı alınan bölgede hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini yakından takip ettik. Meclis grubumuz bu maddeye şerh koydu.

“BU İŞTEN RANT SAĞLAYAN OLDU MU?”

Tespitlerimize göre bu bölgede yaklaşık 500 dönüm mutlak tarım arazisi imara açılıyor. Aklımıza ilk gelen ve cevabını beklediğimiz sorulardan birincisi ‘Kamu yararı kararı alınmadan önce el değiştiren parseller var mı?’ eğer bu kararlar alınmadan parseller el değiştirdiyse burada bir rant ortaya çıkar. Bu karara gerçekten ihtiyaç var mıydı? Bu işten rant sağlayan kimseler oldu mu? Eğer rant için gelecek kuşaklarımızın garantisi olan tarım arazileri yok ediliyorsa bu hangi vicdana sığar? Muhataplarından bir an önce bu soruların cevabını bekliyoruz. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları olarak bu çalışmaların takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.