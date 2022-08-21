Doğa Atölyeleri ile çocuklar doğayı keşfediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Doğa Eğitim Projesi kapsamında çocuklar doğayı doğada öğreniyor. Bu kapsamda Ağustos ayı için planlanan Doğa Atölyeleri çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 1 günde tam 317 kişinin başvurduğu Doğa Atölyeleri 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
ÇOCUKLAR ÇOK MEMNUN
Çocukları doğayla bir araya getirerek çevre ve doğa bilinci edindirmek, çocukların gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Doğa Atölyelerinden şuana kadar 146 çocuk faydalandı. Doğayla buluşan çocuklar ve aileleri hizmetlerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.