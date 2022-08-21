21 Ağu 2022 - 13:20- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 13:29

Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni bir müjdenin haberini verdi. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih belli oldu! mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın beklediği sosyal konut projesiyle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"YÜZYILIN SOSYAL KONUT PROJESİ"

Sosyal medyada hesabından bir tweet paylaşan Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

PROJENİN DETAYLARI


"81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" mottosuyla yola çıkan projede konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Kontenjan ise gençlere, emeklilere, şehit yakınları ve gazilere ile engellilere ayrılacak. Evler ise yerel ve yatay mimari tarzında, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemli yapılacak.
# bir, ile

21 Ağu 2022 - 13:20 - Gündem

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