Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın beklediği sosyal konut projesiyle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
"YÜZYILIN SOSYAL KONUT PROJESİ"
Sosyal medyada hesabından bir tweet paylaşan Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.
PROJENİN DETAYLARI
"81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" mottosuyla yola çıkan projede konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Kontenjan ise gençlere, emeklilere, şehit yakınları ve gazilere ile engellilere ayrılacak. Evler ise yerel ve yatay mimari tarzında, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemli yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.