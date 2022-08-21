Pasaporta rekor zam yolda

Her yıl zamlanan pasaport harç ücretleri dudak uçuklatırken, gelecek sene için oluşabilecek zam ihtimali endişe yarattı. Bu yıl başında yüzde 36 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı için Cumhurbaşkanı oranı düşürme ya da artırma yetkisini pasaport ücretinde kullanmadı. Yeniden Değerleme Oranı 2021 yılında sene yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde oldu;

Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya yükseldi.

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükseldi.

PASAPORT HARÇ ÜCRETİNDE 2023 ENDİŞESİ

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE'ye göre belirlenen vergi, harç ve cezalara da 2023 yılı itibariyle tarihi zam gelebilir. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üretici enflasyonu “sıfır” olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 110’u geçmesi kesin olacak. Yıl sonu YDO eğer yüzde 110 olursa 1 yıllık pasaport ücreti 945 TL olacak. 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3 bin 103 lira olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.