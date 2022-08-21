Ruanda Ankara Büyük Elçisinin katılımıyla, Gebze Şube ev sahipliği ve Gebze Genç MÜSİAD’ın katkılarıyla gerçekleştirilen “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programımızda Ruanda’da yatırım fırsatlarına değinildi. Program kapsamında Büyükelçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Komisyon Üyeleri, MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğlen yemeği yenildi. Çukurovası, Karakaya 86, Patent Mühendislik Firmaları ve üretim tesisleri ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü ziyaret edildi.
21 Ağu 2022 - 15:01- Gündem Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 15:02
Anadolu Ekonomi Diplomasi programı Gebze’de yapıldı
Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programının 4'üncüsü MÜSİAD Gebze Şube ev sahipliğinde Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mıronko’nun katılımı ile gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.