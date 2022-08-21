Anadolu Ekonomi Diplomasi programı Gebze’de yapıldı    

Ruanda Ankara Büyük Elçisinin katılımıyla, Gebze Şube ev sahipliği ve Gebze Genç MÜSİAD’ın katkılarıyla gerçekleştirilen “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programımızda Ruanda’da yatırım fırsatlarına değinildi. Program kapsamında Büyükelçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Komisyon Üyeleri, MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğlen yemeği yenildi. Çukurovası, Karakaya 86, Patent Mühendislik Firmaları ve üretim tesisleri ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü ziyaret edildi.