Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkındayız. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi.
21 Ağu 2022 - 15:02- Gündem Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 15:03
Bakan Yanık’tan aile vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.