Bakan Yanık’tan aile vurgusu  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkındayız. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi.